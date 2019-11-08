В Сургуте открыли стела памяти полицейского, убитого в августе 2019 года

Сегодня, 8 ноября, в Сургуте в здании отдельного батальона патрульно-постовой службы на улице Щепеткина, 53, открыли стелу памяти Ильмира Ханова, полицейского, убитого в августе 2019 года при исполнении.

Напомним, что трагедия случилась вечером 1 августа. Двое сотрудников патрульно-постовой службы были атакованы мужчиной с ножом, которого они приняли за жертву Нападавшего ликвидировали подоспевшие росгвардейцы. Прощание с Ильмиром Хановым прошло в Сургуте, а похороны состоялись в Башкирии.

Ильмир Ханов стал вторым полицейским Сургута, которого убили при исполнении за все время существования городской полиции.