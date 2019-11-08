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​Власти Сургута собираются организовать два новых въезда в город к моменту постройки автовокзала

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

Сегодня, 8 ноября, на круглом столе, посвященном строительству автовокзала на Грибоедовской развязке в Сургуте, заместитель главы города Алексей Жердев рассказал о планах городской администрации в ближайшие пару лет организовать два новых въезда в Сургут.

В первую очередь речь идет о проекте 4Z — это отрезок, который соединит Югорский тракт с Белым Яром. Второй въезд в город планируют организовать благодаря строительству продолжения улицы Киртбая.

«Хотелось бы напомнить о совместной работе городской администрации и думы. Мы получили поддержку округа и доделываем проект 4Z. На следующий год есть большая вероятность, что мы приступим к СМР [строительно-монтажные работы, — прим. авт.] въезда в город через Белый Яр, — рассказал Алексей Жердев. — Также принято решение, что мы будем проектировать продолжение Киртбая, чтобы это был еще один въезд в Сургут. Соответственно, нагрузка на этот участок дороги резко снизится. Постараемся сделать это к моменту реализации нового автовокзала. Это комплексный подход к развитию города».

Напоминаем, что на сегодняшнем круглом столе также сообщили сроки строительства нового автовокзала: его начнут возводить уже в июле 2020 года.


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Сегодня в 17:44, просмотров: 332, комментариев: 0


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