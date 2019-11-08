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Автовокзал в Сургуте начнут строить в 2020 году на одной из самых загруженных развязок города

Фото: admsurgut.ru
Фото: admsurgut.ru

В Администрации Сургута прошел круглый стол по поводу строительства автомобильного вокзала. Проектную документацию по нему начнут готовить в середине декабря, а к самому строительству планируют приступить 1 июля 2020 года.

На совещании присутствовал глава Сургута Вадим Шувалов, его заместители, представители ДГХ и департамента архитектуры, а также депутаты города и округа.

Кто инвестор?

Инвестором выступит ООО «Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №1». Строительство планируется начать около автодорожной развязки на Грибоедова. Финансирование будет осуществлять сам инвестор. Общая сумма инвестиций составит порядка 205 млн рублей.

Депутат думы Сургута Ольга Леснова поинтересовалась, был ли у инвестора ранее опыт строительства похожих объектов: «Вопрос к администрации. Был ли осуществлен выезд на эти объекты? Мы вообще видим пример осуществления деятельности данным инвестором на территории Югры?»

Вадим Шувалов сообщил, что подтверждение о результативности работы ПАТП №1 удалось получить даже от мэра Нижневартовска, так что на данный момент вопросов к деятельности инвестора нет.

Автовокзал = базар?

Также Ольга Леснова спросила у представителей компании о том, не предусмотрено ли в проекте нового сургутского автовокзала организации торговых площадей, что может грозить его превращением в очередной торговый центр. Ей ответили, что этого не произойдет: «Проектом не предусмотрены торговые площади. Только сам автовокзал. Здание будет двухэтажным, и второй этаж — это зона ожидания и отдыха».

Единый транспортный узел

Пока неясно, станет ли будущий автовокзал единым узлом для пассажирских перевозок Сургута, или же места отправки и прибытия так и будут рассосредоточены по всему городу, как это есть сейчас. Заместитель главы Сургута Алексей Жердев отметил, что этот вопрос будет прорабатываться в будущем.

Всего пассажиропоток нового объекта по предварительным данным составит 2,2 млн человек в год.

Еще больше пробок?

Депутата Богдана Гужву, чей избирательный округ граничит с территорией нового вокзала, больше всего беспокоит транспортная нагрузка:

«Какие негативные последствия для жителей Западного жилого района будет иметь появление автовокзала? Сколько там будет автобусов проходить и сколько автомобилей? Может, люди зря беспокоятся? Или же это и правда в будущем создаст для них большой дискомфорт?» спросил депутат.

«Сильно количество автобусов не увеличится, потому что они и так проходят по этим транспортным магистралям, просто разъезжаются в несколько точек. На следующий год есть большая вероятность, что мы приступим к организации въезда в город через Белый Яр. Также принято решение, что мы будем проектировать продолжение Киртбая, чтобы это был еще один въезд в Сургут. Соответственно, нагрузка на этот участок дороги резко снизится, — ответил Алексей Жердев. Постараемся, чтобы к моменту реализации проекта у нас появились еще два въезда в город».


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Сегодня в 16:35, просмотров: 212, комментариев: 1


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Комментарии:
Будулай Алмазов
не нравится
Сегодня в 17:10
Кратное увеличение трафика через улицу Киртбая будет "приятным" бонусом для новоселов Новин-квартала. Мало того, что ни детсада, ни школы. У нас свои критерии повышенной комфортности жилья.

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