В Сургуте пройдет фестиваль креативных стартапов

В Сургуте состоится фестиваль креативных стартапов «Артефакт». Он пройдет завтра, 9 ноября, в 10.00 утра в деловом доме «Сити Центр» по адресу улица Ленина, 43.

В мероприятии примут участие дизайнеры, инвесторы, архитекторы, политики, авторы оригинальных идей и бизнесмены, как начинающие, так и опытные. «Никаких скучных лекций и сдержанных форматов», – обещают организаторы.

Ключевым событием фестиваля станет экспертная сессия, посвященная реновации улицы Ленина в Сургуте, планируемой в 2020 году.

По итогам фестиваля некоторые предприниматели станут резидентами «Сити Центра» и «Сити Молла» и получат возможность использовать ресурсы этих организаций (экраны, помещения и т.д) для реализации своих бизнес-идей.

Мероприятие проходит при поддержке администрации Сургута.

Узнать подробнее можно на сайте фестиваля.