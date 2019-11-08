В Сургуте временный автобус до кладбища совершит два рейса до конца года

В Сургуте временный маршрут № 42, известный также как автобус до городского кладбища, совершит два рейса до конца 2019 года: 16 ноября и 14 декабря.
Расписание:
- Отправление от остановки «магазин «Москва»: 09.30, 12.30, 14.30;
- Отправление с городского кладбища: 10.30, 13.30, 15.30.
Автобус № 42 двигается по следующему маршруту:
Проспект Комсомольский («магазин «Москва»), улицы Геологическая, Мелик-Карамова, Энергетиков, Майская, проспект Ленина, улица Аэрофлотская, городское кладбище.
Сургутяне могут узнать о маршруте подробнее в АО «СПОПАТ» по телефонам: 52-76-35, 52-76-21
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