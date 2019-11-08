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В Сургуте оштрафуют управляющие компании, которые не успели убрать снег в срок

Завтра, 9 ноября, подойдет к концу трехдневный срок, которые власти Сургута отвели управляющим компаниям на уборку снега. Организации, не успевшие вовремя очистить придомовые территории, будут оштрафованы на суммы от 50 до 100 тысяч рублей.

Очистные работы в городских условиях осложняются автомобильной загрузкой.Во дворах нельзя работать ночью, так как жильцы заставляют территорию личным транспортом. Днем же вывезти снег на полигон тяжело из-за пробок. Об этом сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев.

В связи с этим власти Сургута будут давать управляющим компаниям дополнительные дни на уборку: от трех до семи суток. Чиновники применят штрафные санкции, если по истечению добавочного времени дворы по-прежнему будут завалены снегом.

Отмечается, что в Сургуте 1450 дворов, которые обслуживают до 15 управляющих компаний. У них не хватает своей техники, поэтому они обращаются за помощью к одному из девяти подрядчиков, которые чистят автодороги от заснеженности и льда тяжелой техникой.

Также Сергей Алексеев сообщил, что наступившее похолодание в Сургуте не помешает убрать заледеневшие снежные массы – техника спокойно работать вплоть до минус 25 градусов.

Напомним, за первые дни ноября в Сургуте выпала месячная норма осадков. Так как горожане были недовольны скоростью уборки снега, власти обязали управляющие компании очистить дворы за три дня.

Чиновники подчеркивают: сургутянам и подрядчикам нужно строго соблюдать меры безопасности при проведении работ, чтобы не допустить несчастных случаев: в начале ноября в Сургуте трактор насмерть задавил женщину.


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Сегодня в 11:40, просмотров: 383, комментариев: 1


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6xz34e
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