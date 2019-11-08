​В Ханты-Мансийске крупные СМИ представили свои проекты и пригласили работать молодых специалистов

В рамках форума «Югра молодежная» в Ханты-Мансийске руководители окружных средств массовой информации рассказали участникам мероприятиях о проектах редакции и пригласили на работу. Среди спикеров выступили медиаменеджеры ОТРК «Югра», издательского дома «Новости Югры» и Центра социальных медиа Югры. Эксперты рассказали молодым специалистам об особенностях работы в региональной журналистике.

«Материалы с территорий должны отражать не просто местную, но и региональную повестку, — отметил главный редактор «Новостей Югры» Владимир Меркушев. — Мы восстановили приложение в газете, где публикуются молодые авторы. Первое приложение получилось информационным. Нам бы хотелось, чтобы там были материалы более публицистические».

Напомним, 7-8 ноября в окружной столице проходит форум «Югра молодежная», организованный правительством региона. В рамках мероприятия около 200 участников улучшили свои профессиональные навыки и создали медиапроекты.