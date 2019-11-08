​В Сургуте женщина жалуется на Комбинат школьного питания из-за гнилых фруктов

Жительница Сургута обвиняет Комбинат школьного питания в поставке городским школам гнилых фруктов. Соответствующее сообщение появилось на городском портале «Твой Сургут».

«Мой ребенок учится в МБОУ СОШ №1(корпус два). 6 ноября он принес домой грушу из столовой. Я просто была в шоке. За что мы платим деньги? До каких пор КШП будет кормить наших детей непонятно чем?», — пишет сургутянка Светлана Мирзаева.

Городские власти заявили, что обращение сургутянки было передано представителям КШП для выяснение всех обстоятельств.

«Информация о замечаниях, изложенных в обращении, доведена до администрации СГМУП «КШП» для проведения совместных контрольных мероприятий, а также принятия соответствующих мер», — ответили в администрации Сургута.

Отметим, что по словам чиновников, 7 ноября 2019 года в столовой школы №1 должна была пройти проверка деятельности объекта.

СИА-ПРЕСС попытался связаться с сургутским комбинатом школьного питания, но на звонки никто не ответил.

Напомним, что сургутские чиновники тоже не оценили еду, предоставляемую им комбинатом школьного питания, и предпочли ходить на обед в администрацию района.