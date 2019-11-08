Ночью в Сургуте случился пожар в жилом доме

Сегодня ночью, 8 ноября, в Сургуте в частном секторе начался пожар в жилом деревянном доме. Сообщение об этом поступило на пульт диспетчерской службы в 01:43. На тушение выехали три единицы пожарной техники и восемь пожарных, однако огня они не застали: возгорание было ликвидировано еще до того, как расчеты приехали на место.

Информации о погибших и пострадавших жильцов нет, причину пожара установят дознаватели МЧС, сообщает пресс-служба ЦУКС ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.