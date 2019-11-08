В Сургуте перекресток на улице 30 лет Победы снова перекроют, но уже весной

В Сургуте открывшийся неделю назад перекресток на улице 30 лет Победы – Маяковского снова перекроют, но уже весной. Дело в том, что работы еще не закончены, и подрядчику (ООО СК «Ювис») предстоит уложить два слоя асфальта.

Строительство возобновится весной из-за климатических условий – зимой дорогу закончить нельзя, сообщил начальник строительного контроля управления капитального строительства Сургута Тимур Аракчиев.

Работы планируется продолжить в апреле. По словам заместителя главного инженера строительной компании «Ювис» Ивана Пашкевича, неудобства для горожан будут сведены к минимуму – весь перекресток перекрывать не будут. Строители зальют асфальтом незаконченные участки дороги по очереди, поэтому перекресток хоть и частично, но будет доступен сургутянам. Работы продлятся около двух недель.

Отставание от срока (дорогу планировалось сдать этой осенью) обусловлено трудоемкой проектировкой инженерной инфраструктуры на улице 30 лет Победы. Как рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС Иван Пашкевич, когда дорожное полотно вскрылось, под ним обнаружились переплетения теплосетей и кабельных линий. Сети пришлось «распутывать», одновременно согласовывая процесс с их владельцами.

Такая же проблема случилась с продолжением улицы Маяковского – там обнаружились неучтенные при проектировке инженерные сети, из-за чего стройка затянулась до следующего года.

Как сообщает Тимур Аракчиев, проблема с сетями на обоих объектах успешно решена совместными усилиями подрядчика и сургутских властей: «Самое сложное позади. Мы развязали этот гордиев узел. Осталось лишь проложить асфальт, это не займет много времени».

Отметим, дорогу на участке 30 лет Победы открыли без пешеходных переходов, на что обратили внимание сургутяне. Сейчас островок безопасности с переходом установлен, однако он получился выше автомобильной дороги из-за того, что она еще не покрыта верхними слоями асфальта. Людям следует соблюдать осторожность, спускаясь с островка безопасности. Это временные проблемы, пока дорога не будет завершена весной 2020 года, объясняет Иван Пашкевич.

Напомним, что в этом году на ремонт дорог в Сургуте потратили больше миллиарда рублей. Власти города починили 14 участков.