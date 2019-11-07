В ночь на 8 ноября Сургут накроет аномально сильный гололед. Дорожники готовятся к худшему

Из-за прошедшего сегодня дождя и резкого похолодания, которое синоптики прогнозируют ночью с 7 на 8 ноября, в Сургуте ожидается сильнейший гололед. Ледяной панцырь накроет дороги, крыши, деревья и провода. Подобное явление случается нечасто и как правило несет за собой многочисленные травмы граждан и ДТП.

По этой причине департамент городского хозяйства администрации Сургута уже начиная с сегодняшнего вечера займется обработкой дорожного полотна.

«Дорожные службы держат ситуацию под контролем. При установлении отрицательных температур сотрудники служб немедленно приступают к антигололедной обработке проезжей части. Для этого используется пескосоляная смесь, а также безвредный реагент «Нордвей», – рассказал начальник дорожно-транспортного управления администрации Сургута Олег Черемисин.

Несмотря на принимаемые меры водителям и пешеходам стоит быть очень внимательными на дорогах.