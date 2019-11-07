​В Сургуте впервые прооперировали девятилетнего ребенка с врождённой аритмией сердца

В Сургуте хирурги окружного кардиодиспансера впервые прооперировали девятилетнего ребенка с врождённой аритмией сердца. Сейчас мальчик уже выписан из больницы и находится дома. Информацию об этом СИА-ПРЕСС подтвердили в медицинском учреждении.

«В Югре это первый подобный случай, когда ребенку такого возраста была проведена радиочастотная абляция. Это высокотехнологичный метод лечения заболеваний сердца», — рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в ОКДЦ.

Отметим, что радиочастотная абляция является достаточно стандартной операцией для взрослых пациентов, однако на территории Югры детей до десяти лет с такой патологией еще не оперировали.