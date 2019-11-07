​Ушел из жизни фронтовик, участник ВОВ Андрей Шахов

5 ноября 2019 года в возрасте 93 лет ушел из жизни ветеран, участник Великой Отечественной Войны Андрей Шахов. Он прожил в Сургуте почти полвека, много лет проработав на Сургутской ГРЭС-2.

На фронт Андрей Шахов отправился в 16 лет. Там он был артиллеристом и, участвуя в боях, дошел до Германии. За свои заслуги был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над Германией», а также «За взятие Берлина».

«Только недавно я поздравлял его с 9 мая. Он был полон сил и оптимизма, даже возглавил «Бессмертный полк». Свои соболезнования приношу родным и близким — это был достойный человек. Как жаль, что 75-летие Победы он с нами уже не отметит», — написал на своей странице «Вконтакте» глава города Вадим Шувалов.