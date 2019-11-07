Больше миллиарда рублей потратили в Сургуте на ремонт дорог в 2019 году

В Сургуте за 2019 год отремонтировали 14 дорог и начали строительство еще двух, сообщает пресс-служба городской администрации. На строительные работы ушло более миллиарда рублей, большую часть которых Сургут получил благодаря участию в федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»). Еще 180 миллионов рублей (уже из городского бюджета) пошли на ликвидацию участков с колейностью.

Работы проводились на проспекте Мира, на улицах Майской, Мелик-Карамова, Сибирской, Рабочей, Энгельса, Геологической, Гагарина, Республики, Дмитрия Коротчаева и Аэрофлотской.

Как сообщает начальник отдела по ремонту и содержанию автодорог Сургута Алексей Кононенко, у всех дорог установлен четырехлетний гарантийный срок. Если за это время полотно придет в негодность из-за нарушений при строительстве, подрядчик будет обязан восстановить дорогу за свой счет.

Отмечается, что суммарно отремонтировано дорожное полотно на 300 тысяч квадратных метров. Работы прошли в установленные сроки, подрядчики выполнили почти все контрактные обязательства. Но накладки все-таки возникли сразу на двух ремонтируемых участках.

Долго шел процесс сдачи перекрестка улиц 30 лет Победы и Маяковского. А по окончанию работ дорога открылась без пешеходных переходов, на что обратили внимание сургутяне. Чиновники пообещали, что пешеходная зона появится в ближайшие дни.

Однако наибольшие проблемы вызвало продолжение улицы Маяковского в сторону Университетской. Дорогу планировалось сдать к концу октября, (а вообще — два года назад) затем открытие перенесли на ноябрь. Вскоре стало известно, что дорога появится только в следующем году: строители обнаружили неучтенные инженерные сети, из-за которых работы пришлось остановить.