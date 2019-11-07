​Ночью 7 ноября в Сургуте начнется резкое похолодание. Обещают гололед

По прогнозам синоптиков сегодняшний день, 7 ноября, в Сургуте можно считать последним теплым в этом сезоне: начиная с ночи придет похолодание. Столбики термометра опустятся до -10 градусов, а днем 8 ноября эта отметка уже будет на уровне -16 градусов.

Похолодание будет продолжаться вплоть до воскресенья, пока не достигнет -20 градусов. И, судя по информации гидрометцентра, теплее уже не будет.

Это значит, что сургутянам больше не придется ходить по тающим сугробам. Однако и автомобилистам, и пешеходам стоит обратить внимание на другую проблему: так как сегодня на улице +3, и выпавший снег тает, то за ночь дороги города покроются льдом и превратятся в каток. Будьте осторожны и не забудьте сменить летнюю резину на зимнюю.