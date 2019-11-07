​В Югре полиция обнаружила в доме влюбленной пары более 600 грамм наркотиков

В Сургутском районе задержаны подозреваемые в незаконной торговле наркотиками.

Около дачного товарищества «Калинка» сотрудники полиции задержали автомобиль «Киа Рио», за рулем которого была девушка. Вместе с ней были ее молодой человек. После осмотра в машине обнаружили 22 свертка с наркотическими веществами общей массой менее 10 грамм.

Позже полицейские обыскали еще и квартиру подозреваемых. Как оказалось, влюбленные хранили у себя 600 граммов различных наркотиков. Некоторые из них были расфасованы для будущей продажи.

«Задержанные пояснили, что промышляли незаконным сбытом наркотических средств на территории Сургута и Сургутского района. Молодые люди посредством мобильной связи и сети Интернет находили потребителей, после чего прятали закладки и сообщали заказчикам о местонахождении наркотика», – поделилась с корреспондентом СИА-ПРЕСС пресс-служба МВД Югры.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, а подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.