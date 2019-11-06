Администрация Сургута дала три дня управляющим компаниям на очистку дворов от снега

Администрация Сургута поставила городским управляющим компаниям задачу очистить от снега жилые дворы в течении ближайших трех дней. Такое решение было принято на прошедшем совещании по устранению последствий обильных снегопадов.

За последние несколько дней в Сургуте выпала месячная норма осадков. Обильный снегопад пришелся на выходные, когда большинство автомобилей сургутян находились во дворе, что затрудняло работу снегоуборочной техники.

«Мы подчеркнули необходимость привлечения дополнительной техники, предложили активизироваться и в сжатые сроки произвести очистку дворов города. Параллельно мы предупредили управляющие компании, что контрольное управление подготовит документы для передачи в жилищную инспекцию, если активная уборка дворов от снега не начнется в ближайшие дни», – заявил заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Сергей Алексеев.

Чиновники также отметили о необходимости соблюдения техники безопасности при проведении работ, чтобы избежать трагичных случаев. Так, в начале ноября в Сургуте трактор переехал женщину насмерть при уборке снега.

В администрации города заявили, что уже через три дня запланировано провести выборочную проверку территорий.

Напомним, что жители Сургута недовольны качеством уборки снега во дворах города, а эксперты назвали причины заснеженности дорог в Сургуте.