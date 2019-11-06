В Сургуте двое мужчин, угрожая ножом, забрали деньги у таксиста

В Сургуте двое мужчин напали на таксиста. Инцидент случился на прошедших выходных, 2-3 ноября. Злоумышленники, угрожая ножом, забрали у водителя крупную сумму денег и скрылись на автомобиле «Лада Приора».

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны заметил машину, которую на тот момент уже объявили в розыск, во время патрулирования по улице Югорская. Автомобиль остановили, а находящихся в ней мужчин задержали. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции, а при осмотре автомобиля специалисты обнаружили пневматический пистолет «Stalker» и нож.

Сейчас на подозреваемых заведено уголовное дело по статье разбой.