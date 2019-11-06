В Сургуте открылся мост в сквере Старожилов

В Сургуте завершилось возведение моста через Сайму в сквере Старожилов. Горожане уже гуляют по нему.

Старый мост, признанный аварийным, полностью снесли. Ветхие железные опоры заменили прочными бетонными балками. Пешеходное полотно значительно расширилось: вместо деревянного покрытия выложена брусчатка. Вдоль барьерных ограждений установлены фонари – у старого моста освещения не было.

Официальное открытые моста планируется в конце недели. Дополнительно о мероприятии будет сообщено позже, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, строительство началось 29 июля этого года. Мост открылся с небольшим опозданием: планировалось, что он примет пешеходов 31 октября. Тогда же глава города отчитался о завершении строительных работ, однако у моста еще не было ограждений. Замена моста стоила 22 миллиона рублей, большую часть расходов покрыли федеральный и окружной бюджеты.