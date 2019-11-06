​В Сургуте парень прокатился по проезжей части на сноуборде

В Сургуте парень, прицепившись тросом к автомобилю, проехал по проезжей части. Инцидент произошел накануне, 5 ноября, его запечатлели на видео проезжавшие мимо молодого человека автомобилисты. Сноубордист прокатился по Набережному проспекту и повернул на улицу Никольскую. Пользователи сети считают, что подобным экстремальным поступком парень пытался привлечь внимание к чистке дорог от снега — в течение пяти дней горожане жалуются на несвоевременную уборку.

Отметим, по словам сотрудников ГИБДД, водителю, к машине которого пристегнулся сноубордист, и самому спортсмену теперь грозит административная ответственность. Автовладелец нарушил правила перевозки пассажиров. За данное нарушение предусмотрен штраф – тысяча рублей. А парень, находившийся на доске на проезжей части, будет привлечен за нарушение правил дорожного движения для пешеходов.

Также сотрудники Госавтоинспекции просят в подобных случаях фотографировать правонарушения и присылать кадры в ГАИ для привлечения к ответственности виновных.