​Губернатор Югры озвучила размер своей пенсии

Губернатор Югры Наталья Комарова получает пенсию в размере 31 тысячи рублей в месяц. Об этом она сообщила во время встречи с жителями Нижневартовска накануне, 5 ноября. «Пенсия — 31 тысяча рублей, как и у многих других», — сказала губернатор.

Однако, судя по данным югорского отделения Пенсионного фонда России, средняя пенсия в округе составляет около 22 тысяч рублей.

Речь о суммах выплат зашла после вопроса жительницы Нижневартовска о льготах для пенсионеров на проезд в общественном транспорте. Югорчане жалуются властям, что работающие пенсионеры региона вынуждены оплачивать билеты в автобусе в полном размере, в то время как в Москве пожилые люди пользуются общественным транспортом бесплатно. В ответ на это глава округа заявила, что она тоже работающий пенсионер и считает, что в подобной льготе нет нужды.

«Я не уверена, что это справедливо. У меня есть зарплата дополнительно к пенсии, — пояснила губернатор. — Я полагаю, что могу заплатить за проезд в общественном транспорте. А государственная материальная помощь оказывается людям, которые нуждаются в этой помощи реально, например, малоимущим».

Отметим, за 2018 год Наталья Комарова заработала 3,1 миллиона рублей, 375 тысяч из них — пенсия. Судя по декларации о доходах губернатора, у нее в собственности есть квартира площадью 186 кв. м, машиноместо, а также жилой дом в 460 «квадратов» в пользовании.