Жители Сургута недовольны качеством уборки снега во дворах города

Жители Сургута недовольны качеством, а также темпом уборки снега на улицах и во дворах города. Сообщения об этом появляются не только в местных интернет-пабликах, но и на личной странице главы города Вадима Шувалова в соцсети «ВКонтакте».

Большинство сургутян заявляют о проблемных ситуациях именно во дворах, где каждое утро машины застревают в неубранном снеге: «За весь день в городе я не встретил ни одного чистого от снега двора (может, не там хожу)? Легковой транспорт просто вязнет везде. Передвигался на маршрутках — они на каждой второй остановке буксуют», — пишет сургутянин Вячеслав.

Глава города Вадим Шувалов на своей странице заявил, что наведением порядка во дворах занимаются управляющие компании, а в случае, если эта работа выполняется некачественно, необходимо обращаться в жилищную инспекцию.

«Нам в управляющей компании сказали, что уборка нашей территории запланирована по графику на 14-ое число. А во дворе уже с четвертого ноября проехать непросто», — пишет сургутянка Екатерина Менбариева в паблике «К-информ».

Сургутская администрация в ответ на обращения жителей заявила, что расчистка городских улиц от снега осуществляется не позднее шести часов после снегопада, а вывоз снега производится не реже одного раза в шесть дней.

«Работы по уборке снега ведутся. Подрядчики стараются, насколько это возможно, оперативно вывозить его на снежные полигоны», — написали чиновники на городском портале «Твой Сургут».