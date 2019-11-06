​В Сургуте завели дело на мужчину, который зарезал соседа в День народного единства

Следователи Сургута возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего горожанина: его обвиняют в убийстве знакомого.

По версии Следственного отдела СУ СК РФ, утром 4 ноября подозреваемый, будучи пьяным, поссорился с соседом, с которым они вместе выпивали. После этого он схватил нож и ударил им собутыльника.

«Мужчина скончался на месте преступления. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Обвиняемый задержан. Решается вопрос о его заключении под стражу», — сообщает пресс-служба СК.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.