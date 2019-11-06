​В Сургуте артисты Малого театра представят спектакль «Бешеные деньги» с народной артисткой в главной роли

Коллектив Государственного академического Малого театра России (филиал в городе Когалым) представляют сургутскому зрителю спектакль «Бешенные деньги» по пьесе Александра Островского. Комедия в двух действиях проходит 5 и 6 ноября в 19.00 на сцене Сургутской филармонии. Одну из главных ролей в спектакле исполняет советская и российская драматическая актриса, народная артистка России Людмила Полякова.

«Островский – мастер стремительной интриги и остроумного диалога, и Малый театр с блеском раскрывает эти черты», — говорят организаторы спектакля.

Приобрести билеты на постановку стоимостью от 500 до 2300 рублей можно в кассе Сургутской филармонии или в режиме онлайн.