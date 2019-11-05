Жители Сургута боятся стаи бродячих собак в парке «За Саймой»

В Сургуте на территории оживленного парка «За Саймой» заметили стаю бездомных собак. Горожане опасаются, что животные могут напасть на детей. Об этом стало известно из публикации в сообществе «LIFE86 | Сургут» в социальной сети «Вконтакте»:

Сургутяне обвиняют полицию в бездействии: «Гуляли в парке за Саймой. Бегает стая собак. Там же дети катаются с тюбингов. Вот интересно, полиция делает обход для чего? Почему не патрулируют конкретно на наличие собак в парке? Или ждем когда собака разорвёт, не дай Бог, ребенка и только потом что-то начнут делать?», – пишет анонимный подписчик сообщества.

СИА-ПРЕСС связался с пресс-службой УВД Сургута. Там объяснили, что отлов или отстрел собак не входит в полномочия сотрудников полиции, а патрулирование улиц и парков нужно в первую очередь для предотвращения преступлений:«Если собаки нападут на людей, полицейские, конечно же, применят силу, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан. Но отловом сотрудники не занимаются», – объяснили в городском УВД.

Как следует из информации на сайте городской администрации, отловом бездомных животных в Сургуте занимается индивидуальный предприниматель К. Давлетов.

Сообщить о проблемах с бездомными животными сургутяне могут по телефонам: