​Сургутяне жалуются на отсутствие пешеходных переходов на обновленном перекрестке улиц 30 лет Победы и Маяковского

На городском портале «Твой Сургут» появилось обращение сургутянки к представителям администрации Сургута с просьбой разрешить ситуацию с отсутствием пешеходных переходов на перекрестке улиц 30 лет Победы и Маяковского.

«Проблема заключается в том, что с этого перекрестка убрали все пешеходные переходы. Тротуар после ремонтных работ также закрыт. Как ребенку добираться до школы? Либо обходить очень далеко (ближайший пешеходный переход только около УМВД) или же идти по дороге 30 лет Победы (там тротуар закрыт). Решите пожалуйста проблему, страшно ребенка отпускать», — пишет сургутянка Оксана Платонова.

Городские власти заявили, что в настоящее время на данном участке ведутся работы по установке пешеходного перехода.

«В настоящее время администрация Сургута совместно с подрядчиком выполняют установку пешеходного перехода вдоль улицы 30 Лет Победы для обеспечения прохода с учетом пожеланий жителей города, однако тротуарную дорожку, к сожалению, невозможно пока открыть, поскольку в этой части ведутся работы по строительству дороги на улицу Университетская», — заявили чиновники.