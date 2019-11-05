​Эксперты назвали причины заснеженности дорог в Сургуте

В Сургуте в течение пяти дней жители жалуются на заснеженность дорог. В администрации города заявили, что причина проблемы банально проста — это снегопад.

«Специалисты координируют работу подрядных организаций, которые отвечают за уборку. Нужно понимать, что за последние дни на территории города выпала месячная норма осадков. Мы живем на севере — снег естественное явление. Нужно немного терпения и ситуация нормализуется», — пояснил в беседе с СИА-ПРЕСС заместитель директора департамента городского хозяйства (ДГХ) Сергей Алексеев.

Стоит отметить, что глава Сургута Вадим Шувалов рассказал, что уборкой снега в этом году займутся около 150 единиц специальной техники, среди них грейдеры для очистки наледи, погрузчики, машины со щеткой, самосвалы для вывоза снега, а также комплексные дорожные машины.

При этом, эксперты среди сотрудников дорожных служб поделились на условиях анонимности информацией о том, что частные компании в своих отчетах нередко завышают реальное количество имеющейся техники. По мнению специалистов, в этом кроются проблемы с уборкой снега в городе — по бумагам машин хватает, а по факту — нет. Однако представитель ДГХ опроверг эти данные.

«Профильная комиссия проверяет и фиксирует наличие техники перед сезоном уборки улиц», — дополнил Алексеев.