Сбербанк в Сургуте профинансирует стройки школ, создаст систему небанковских услуг и обезопасит дольщиков

В Сургутском отделении Уральского Сбербанка новый руководитель – им стал Александр Солоп. Он продолжает общефедеральный курс организации в сферах государственно-частного партнерства, долевого строительства и внедрения экосистемы небанковских сервисов и услуг для своих клиентов.

Так, Сбербанк профинансирует компании, которые заключили концессионные соглашения с Сургутом на строительство общеобразовательных школ и физкультурно-оздоровительных комплексов. Известно, что банк планирует принять участие в строительстве шести спортучреждений.

В свете непростого опыта с дольщиками, в России с июля 2019 года работает новый Федеральный закон. Теперь участники долевого строительства отдают деньги за свои будущие квартиры не строительной компании, а в банк на эскроу-счета. В случае, если застройщик обанкротится или заморозит стройку, банк вернет дольщику деньги в полном объеме.

Новый оператор мобильной связи «СберМобайл». Его особенность – тонкая настройка, пользователь самостоятельно формирует свой тариф. «СберМобайл» можно подключить только онлайн, у оператора отсутствуют физические офисы.

«DocDoc» – сервис, позволяющий получить онлайн-консультацию у врача. Воспользоваться услугой можно на сайте Сбербанка через личный кабинет.

Онлайн-кинотеатр «Окко», где за бонусные баллы «Спасибо» клиенты Сбербанка смогут посмотреть кино.

В ближайшем будущем в Сургуте планируется ввести сервис по доставке еды «Сберфуд».

Также Сбербанк формирует систему небанковских услуг и сервисов. В Сургуте уже доступны:

Как отметил Александр Солоп, создание экосистемы услуг обусловлено желанием Сбербанка участвовать в удовлетворении всей цепочки потребностей клиентов: в жилье, развлечениях, питании, здоровье, обучении и так далее.