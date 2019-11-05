​В Сургуте распространяется объявление о террористах ИГИЛ, которые пытаются заразить горожан вирусом

Жители Сургута делятся в мессенджерах фотографией предупреждения, где сообщается, что террористы ИГИЛ (Исламское государство — запрещенная в России организация) под видом медиков посещают квартиры и предлагают бесплатно проверить уровень сахара в крови. По словам авторов объявления, преступники пытаются таким образом «вводить вирус» в организмы граждан. Отметим, что информация подписана полицией.





«Предупреждение!!! Если кто-то приходит к вам и говорит, что мы из Медицинской школы хотим проверить ваш сахар в крови бесплатно, не сдавайте этот тест. Немедленно позвоните в полицию по телефону 02, +7(86146)2-10-72, +7(86146)2-20-08; Это — террористы I.S.I.S (запрещенное ИГ — прим. авт.) им приходится вводить вирус в кровь. Поделитесь этой информацией с друзьями и семьей. Спасибо! Полиция».

Однако в УМВД Сургута корреспонденту СИА-ПРЕСС пояснили, что объявление является ложным — полиция ни в одном из городов России не распространяла такие данные.

«На сообщении указан номер отдела полиции города Славянск-на-Кубани (Краснодарский край). Там местные специалисты заявили, что они подобной информации никогда не давали, а звонки по этому поводу им поступают уже около трех лет со всей страны, — добавили в пресс-службе сургутского УМВД. — На белых бумажках полиция не распространяет объявления — мы бы как минимум логотип добавили на бланке. Реагировать на подобное не стоит».

Также правоохранители добавили: если представить, что такая атака произойдет — делом будет заниматься, например, ФСБ, но явно не полиция.