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Модная мастерская «Кардиган» из Сургута стала лучшей в России

Сургутская модная мастерская «Кардиган» получила сразу три награды на Всероссийском фестивале молодых дизайнеров «Этномода 2019». Коллектив забрал не только гран-при, но и первое место в номинации «Этно-перфоманс», а также третье место в номинации «Сценический костюм с элементами этно».

«На фестивале была очень высокая конкуренция и высокопрофессиональное жюри, отчего наши награды для нас стали только интереснее. Ведь это значит, что мы развиваемся в правильном направлении и делаем то, что нужно и интересно», — рассказала СИА-ПРЕСС руководитель модной мастерской «Кардиган» Анна Чиняева.

Конкурс проходил в пяти номинациях и собрал более 100 участников из 13 регионов России и ближнего зарубежья.


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Сегодня в 09:57, просмотров: 616, комментариев: 0


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Да, СИА-ПРЕСС, давайте уже, все бросьте и займитесь, наконец, делом. Вам наказ дали депутатский. Свистать всех наверх! Журналистам строиться! Форма одежды парадная. Брюки навыпуск
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