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На этой неделе в Сургуте ожидаются резкие перепады температуры

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На этой неделе в Сургуте ожидаются резкие перепады температуры: в начале рабочих будней горожан ждут теплые дни, а к концу недели подступят 20-градусные морозы.

Как следует из прогноза Росгидромета России, завтра, 5 ноября, за день в Сургуте потеплеет почти на 10 градусов. В среду температура начнет медленно расти и за день достигнет отметки в +1 градус Цельсия. Однако за ночь со среды на четверг в городе резко похолодает на 14 градусов. После этого температура будет медленно снижаться, и к выходным в Сургуте похолодает до -25 градусов.


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04 ноября в 17:20, просмотров: 666, комментариев: 0


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