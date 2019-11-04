Двое сургутян погибли в ДТП в Пермском крае

Накануне в 4 часа ночи на 64 километре автодороги Пермь – Екатеринбург в ДТП погибли два сургутянина. По предварительной информации ГУ МВД по Пермскому краю, водитель 1983 года рождения, управляя машиной «Мини Купер», выехал на полосу встречного движения и врезался в фуру «Мерседес» с полуприцепом. От столкновения водитель и его 27-летний пассажир скончались на месте.

Как сообщают пользователи в социальных сетях, погибшие перегоняли машину из Москвы в Сургут. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.