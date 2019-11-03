В Сургуте закончился ремонт дороги на улице 30 лет Победы

В Сургуте завершилось строительство одной из двух дорог на перекрестке улиц 30 лет Победы и Маяковского. Теперь водителям снова доступен участок дороги на 30 лет Победы в сторону проспекта Мира.

Строительство второй автодороги, соединяющей 30 лет Победы с Университетской, в этом году не завершится.

Напомним, открывшийся участок дороги планировалось закончить к началу осени, однако ремонт затянулся, предположительно из-за непогоды и незаконных врезок в канализацию. Продолжение улицы Маяковского в сторону улицы Университетской тоже планировалось завершить к осени, однако из-за ошибок в проекте не были учтены сети тепло и водоснабжения.



