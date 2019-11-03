В Сургуте азартный мужчина выпрыгнул из окна, чтобы попасть в игорный клуб

В Сургуте на проезде Вербный накануне ночью из окна четвертого этажа выпрыгнул мужчина. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, он хотел попасть в игорный клуб, но живущие с ним родственники не отпускали его. Тогда мужчина выпрыгнул с окна. О травмах пострадавшего пока нет информации, однако очевидцы сообщают, что мужчине не составило труда добраться до кареты скорой помощи самостоятельно, медики увезли его в больницу.

Напомним, на прошлой неделе в Сургуте из окна шестого этажа выпал 13-летний подросток, получивший тяжелые травмы после падения на козырек придомового магазина.