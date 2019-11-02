В сети появилось видео момента, как трактор задавил пешехода в Сургуте 18+

Сегодня в соцсетях появилось видео момента, как трактор задавил пешехода в Сургуте. Запись происшествия опубликовал местный паблик "К-информ". На видео видно, что горожанка шла через стоянку, работающую спецтехнику она видела, но не ожидала, что водитель сменит траекторию и увеличит скорость движения. В последний момент женщина заметила приблизившийся трактор, но не успела убежать.

Напомним, трагедия произошла накануне - 1 октября утром. Водитель снегоуборочной техники, двигаясь задним ходом, не заметил 41-летнюю сургутянку. В результате наезда женщина скончалась на месте происшествия.

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