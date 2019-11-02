Сургутская технологическая школа №19 вошла в топ-100 лучших в России

Сургутская МБОУ СОШ №19 вошла в топ-100 лучших в России. Учреждение реализует проект «Карьера начинается в школе» совместно с филиалом «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро».
Официальное награждение состоялось в Санкт-Петербурге. Профориентационный проект предполагает углубленное изучение учениками сургутской школы точных наук и иностранных языков, а также их участие в социальных и волонтерских проектах компании.
За взаимодействие образовательное ечреждение получило диплом лауреата «100 лучших школ России».