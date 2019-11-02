​В Сургуте неизвестные выкинули в лес за восточной объездной дорогой клетки с 28 кошками и котятами

В Сургуте накануне вечером в соцсетях развернулась настоящая спасательная операция. Горожане искали куда пристроить 28 взрослых кошек и котят, которых неизвестные выкинули в лес за восточной объездной дорогой.

Несчастных нашла семейная пара. Пять клеток с животными стояли в снегу, в овраге. Внутри были сами животные, лотки, корм и коробки, видимо, предназаченные для укрытия от ветра.

Всех хвостатых достаточно оперативно разобрали по передержкам. Сейчас для котов ищут дом.

Отметим, что животные в большинстве своем беспородные.