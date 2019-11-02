Сотрудник сургутской колонии может сам попасть в нее, за то, что вернул заключенному телефон

В Сургуте сотрудник исправительной колонии сам может оказаться за решеткой за то,что превысил должностные полномочия. Он в июле прошлого года вернул осужденному ранее изъятый другим работником учреждения сотовый телефон, а владение и пользование ими в исправительных колониях России запрещено.

Обвинение злоумышленнику уже утвердил городской прокурор. Скоро мужчина предстанет перед судом. За превышение должностных полномочий (обвинение по ч.1 ст.286 УК РФ) сургутянину грозит до четырех лет лишения свободы.

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