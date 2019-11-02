Жители Сургута пожаловались властям на водителей 96-го маршрута

Жительница Сургута Татьяна Иванова пожаловалась на портале "Твой Сургут" на водителей маршруток № 96: "Где можно получить утвержденный график движения маршрута № 96? - пишет горожанка. - Сколько можно терпеть беспредел водителей маршрута № 96 по вопросу конечной остановки? То в пос. Кедровый, то в пос. Кедровый-2". Также женщина ообщила о хамстве водителей в ответ на замечания.

Однако выяснилось, что повлиять на маршрутчиков чиновники не в силах. "Жесткого расписания как такового по маршруту № 96 нет", - ответил сургутягке начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения Рустам Гильманов, пояснив, что в свидетельстве, разрешающем перевозки, указаны только интервалы по времени суток. Для решения конкретных конфликтных ситуаций госслужащий рекомендовал сообщать номера маршруток.