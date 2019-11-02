В школьное меню Сургута внесут семь новых блюд

В Сургуте в школьное меню добавят семь новых блюд - два из птицы и пять видов котлет. Последние будут готовить без хлеба. В одних для связки используют манку, в других – рис. Также появятся зразы с зеленью, биточек из трех видов мяса, тефтели, а также бедра, запеченные с рисом и блюда из голени птицы.

Новые компоненты меню родителям представили во время экскурсии по фабрике-кухне комбината школьного питания. В осмотре КШП и дегустации приняли участие по одному родителю из всех общеобразовательных учреждений города, а также трое представителей школьного актива.

Напомним, блюдами из школьного меню уже несколько месяцев питаются чиновники городской администрации. Однако такая еда нравится не всем, поэтому некоторые из служащих предпочитают столовую в администрации района.