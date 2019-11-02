Некоторые сургутяне смогут оплачивать в рассрочку разницу в стоимости жилья при расселении

Некоторой категории сургутян предоставят возможность при переезде из непригодного жилья разницу между стоимостью новой квартиры и старой оформить в рассрочку. Претендовать на нее смогут многодетные семьи, матери-одиночки, ветераны ВОВ, инвалиды 1 и 2 группы и другие льготные категории.

Соответствующие поправки уже внесены, документ в ближайшее время попадет к главе Сургута. Отмечается, что изменения в порядок предоставления жилых помещений депутаты города решили внести после обращения сургутян, у которых возникли трудности с оплатой разницы в стоимости жилья.