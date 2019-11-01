В Сургуте прошел флешмоб «Нет ненависти и вражде»

В Сургутском Лицее №1 прошел флешмоб «Нет ненависти и вражде». Главная задача мероприятия — предупреждение и пресечение экстремисткой деятельности и распространение террористической идеологии.

Детям рассказали об основных проявлениях экстремизма, таких как фашизм, национализм, расизм и терроризм. А также напомнили, что Россия — это страна, в которой проживает более двухсот национальностей.

«Именно в юном возрасте важно правильно сформировать восприятие к экстремизму и его негативному течению, и профилактика в данном вопросе является одним из ключевых направлений, ведь именно несовершеннолетние и молодежь зависимы от чужого мнения и подвержены влиянию», — заявили в пресс-службе УМВД Сургута.