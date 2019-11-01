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​«На нужды класса». В Сургуте родители жалуются на поборы в школе

Родители в школах Сургута жалуются на сбор денег по различным поводам. Об этом горожане сообщили главе Вадиму Шувалову на портале «Твой Сургут».

«Скажите, пожалуйста, когда наконец закончатся поборы в школе начиная с туалетной бумаги и мыла, до портрета В.В. Путина и канцелярских принадлежностей для сдачи ОГЭ и ЕГЭ? Почему родители учеников должны оплачивать: туалетную бумагу, жидкое мыло, дез. средство, портреты в класс, влажные салфетки, бумажные полотенца, магниты для доски, бумагу для принтера, заправку картриджей, одинаковые тетради, рабочие тетради. Неужели департамент образования не может довести до сведения директоров школ, а те в свою очередь до классных руководителей кто должен закупать все это, — пишет сургутянка Татьяна. — А то классный руководитель дает задание родительскому комитету, что надо купить. Родительский комитет собирает деньги с родителей на «нужды класса» и закупает все по предоставленному списку».

В департаменте образования Сургута, в свою очередь, пояснили, что школы не вправе требовать с родителей средства на оргтехнику, гигиенические средства или канцелярские принадлежности. Кроме того, специалисты отметили, что с директорами образовательных учреждений регулярно проводят беседы о недопустимости сбора денег с родителей учеников, а также школы просят доносить эту информацию до самих родительских комитетов.

«Для принятия мер в отношении руководителя учреждения просим сообщить наименование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения по телефонам муниципальной «горячей линии» по вопросам незаконных сборов денежных средств в образовательных организациях: 52-53-36 – Соловей Лилия Григорьевна; 52-53-22 – Хотмирова Анна Ивановна», — заявили чиновники.


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Сегодня в 15:21, просмотров: 432, комментариев: 0


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