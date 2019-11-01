В Сургуте трактор переехал женщину насмерть при уборке снега

Сегодня, 1 ноября, утром в Сургуте трактор насмерть переехал женщину. ДТП произошло около 10.00 в районе улицы Нефтяников, 12. Как сообщают сотрудники полиции, водитель спецтехники сдавал задом на парковке и наехал на 41-летнюю сургутянку. В результате аварии она скончалась на месте происшествия.

«По предварительным данным, водитель снегоуборочной техники при движении назад не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на женщину, которая шла по автомобильной парковке возле торгового центра. В результате наезда от полученных телесных повреждений сургутянка скончалась на месте происшествия», — уточняют сотрудники УМВД.

Также отмечается, что на месте ДТП сейчас работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, 19 марта 2019 года в Сургуте произошел подобный инцидент – на улице Бажова, 17 трактор, убирающий снег во дворе, сбил 81-летнюю женщину. Пожилая сургутянка госпитализирована в сургутскую травматологическую больницу, но спасти ей жизнь не удалось.