​В Сургуте из-за выпавшего снега выросло число ДТП

Сегодня, 1 ноября, в Сургуте выпало повышенное количество осадков. Из-за снега на дорогах участились случаи ДТП. Об этом СИА-ПРЕСС рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города.

«За утро в городе произошло 10 аварий с материальным ущербом. Пострадавших не зафиксировано», — пояснили сотрудники ГИБДД, напомнив водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

Кроме того, горожане жаловались на завышенные цена за вызов такси — стоимость поездки по Сургуту составляла от 300 рублей.

Напомним, специалисты администрации заявили, что снегоуборочная техника уже работает на улицах. По планам чиновников, чистка дорог займет минимум весь сегодняшний день.