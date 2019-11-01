Коммунальщики пообещали расчистить улицы Сургута от завалов снега в течение суток

В Сургуте за ночь выпало много снега, завалило дороги. Снегоуборочная техника работает в штатном режиме, однако вмиг почистить весь город невозможно: на это потребуется минимум весь день, сообщает департамент городского хозяйства администрации Сургута.

«У нас работает несколько звеньев, а в городе порядка 90 улиц — малых и больших. Поэтому неудивительно, что не все горожане видят снегоуборочную технику по пути на работу, — отметил в разговоре с СИА-ПРЕСС глава ДГХ Роман Богач. — Ночная смена закончила чистить улицы примерно в 6:00 — 6:30, дневная смена вышла около девяти утра. Если бы техника вышла раньше, в час-пик, то это создало бы сильный затор и аварийные ситуации».

Кстати, по информации синоптиков, вплоть до вечера 2 ноября в Сургуте ожидаются неблагоприятные явления погоды, связанные с сильным снегом, метелью, гололедицей, ветром порывами до 20 м/с.