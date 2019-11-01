Сегодня и завтра в Сургуте будут метель, сильный ветер и гололедица

В период с 1 по 2 ноября в Сургуте ожидается непогода: обильный снегопад, метель, гололедица и ветер с порывами до 20 метров в секунду, об этом сообщает городская единая дежурно-диспетчерская служба с ссылкой на Росгидромет России.Рекомендации от управления ГО и ЧС Сургута жителям города:
- Не стойте под шаткими строениями и рекламными конструкциями, вывесками, а также не ходите под линиями электропередач.
- Если вас настигнет непогода, спрячьтесь в ближайшем помещении. На улицу без необходимости лучше не выходить.
- Закройте окна, люки, двери, уберите незакрепленные предметы с балконов.
- Машину спрячьте в гараж, не паркуйтесь под деревьями и шаткими строениями.
- Сохраняйте бдительность на дороге, водите аккуратно.
- Соблюдайте безопасную дистанцию.
- Выберите оптимальный скоростной режимй
- Исключите беспорядочное маневрирование и резкое торможение.
- Внимательно проезжайте мимо остановок общественного транспорта и мест скопления пешеходов.
- Кроме водителей, осторожность нужно сохранять и пешеходам: переходить проезжую часть только в установленных местах, использовать на одежде светоотражающие элементы в темное время суток.