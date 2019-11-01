​Задержан мужчина, заявивший о «заминировании» авиарейса Екатеринбург – Сургут

Сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который по телефону сообщил о «минировании» самолета авиакомпании «Ютэйр». Авиасудно должно было вылететь по маршруту Екатеринбург – Сургут. Однако из-за инцидента рейс был задержан, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Свердловской области.

«Благодаря слаженной работе аэропорта Кольцово и специальных служб менее часа потребовалась для того, чтобы установить личность и задержать лжеминера, который оказался гражданином России 1982 года рождения», — заявили изданию в ведомстве.

Отметим, что рейс должен был вылететь в Сургут в 21:05, но был задержан ориентировочно на два часа.

Сейчас злоумышленника ждет уголовное дело и крупный штраф.