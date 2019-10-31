​В Сургуте на улице 30 лет победы горит нива

В Сургуте на улице 30 лет победы недалеко от кольца ГРЭС загорелась Нива. Информация об этом появилось в местном городском сообществе "К-информ".
По данными сообщества, на месте работают спасательные службы.
В Сургуте на улице 30 лет победы недалеко от кольца ГРЭС загорелась Нива. Информация об этом появилось в местном городском сообществе "К-информ".
По данными сообщества, на месте работают спасательные службы.
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