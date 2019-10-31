В Сургуте возможна эпидемия — в город привезли опасно больного ребенка

В Сургут привезли годовалого ребенка, зараженного корью. Он прилетел в город из Махачкалы 27 октября. Об этом СИА-ПРЕСС стало известно из надежных источников.

В связи с данным фактом управление Роспотребнадзора Югры проводит масштабное расследование. Специалистам необходимо предотвратить эпидемию после контакта пассажиров и сотрудников авиакомпании с больным.

Подтвердить информацию в ведомстве на данный момент не удалось — специалисты не ответили на звонки редакции.

Стоит отметить, что корь является одним из самых заразных инфекционных заболеваний. Кроме того, при заболевании возможны тяжелые и опасные для жизни осложнения.